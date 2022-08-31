Джамала объяснила, почему живет в Польше без детей

Двое сыновей певицы Джамалы сейчас находятся вместе с ее сестрой в Турции.

С началом полномасштабной войны в Украине Джамала вместе с детьми покинула Украину. Некоторое время певица находилась в Турции, где проживает ее старшая сестра Эвелина.

Однако вскоре Джамала начала давать благотворительные концерты по всему миру. Кроме того, она стала участницей польских "Танцев со звездами", поэтому сейчас временно живет в Польше.

В программе "Сніданок з 1+1" исполнительница призналась, что скучает по своей семье, но сейчас они до сих пор вынуждены жить в разных странах.

"Не хочется жаловаться, ведь люди в разных условиях, но ты в другой стране, живешь вне дома, не видишь детей", — сказала артистка.

Джамала с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Как объяснила Джамала, сейчас у нее нет возможности создать для сыновей комфортные условия рядом с собой.

"Они еще с моей сестрой, я не могу им пока здесь устроить быт и садик, условия, чтобы они были со мной. На это нужно время. Я не видела их уже три недели, очень скучаю", — поделилась певица.

Напомним, что в понедельник Джамала впервые вышла на паркет польского шоу "Танцы со звездами" вместе со своим партнером Яцеком Йешке.

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