Леонардо Ди Каприо разошелся с 25-летней моделью после четырех лет вместе

Похоже, сердце 47-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо снова свободно.
Один из самых желанных холостяков Голливуда Леонардо Ди Каприо разорвал отношения с моделью Камилой Морроне.
О расставании пары после четырех лет отношений изданию People сообщили инсайдеры.
Конец отношений Ди Каприо и Морроне стал большой неожиданностью для поклонников пары, ведь все ожидали, что Лео наконец-то сделает избраннице предложение. Ранее инсайдеры сообщали, что Ди Каприо очень серьезно относится к Камиле и даже познакомил ее со своими родителями.
Об отношениях актера и модели стало известно в 2018 году, когда влюбленных застали во время свидания в Аспене. Долгое время пара скрывала свой роман, но в 2020 году на церемонию "Оскар" звезда Голливуда пришел вместе с Морроне.
Что стало причиной и кто стал инициатором расставания в паре до сих пор не известно. Пока никто из официальных представителей влюбленных не прокомментировал разрыв.
Напомним, что с началом полномасштабной войны Леонардо Ди Каприо стал одним из голливудских звезд, поддержавших украинцев и выступивших против российской агрессии.
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