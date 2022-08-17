Надю Дорофєєву оштрафували: "Ситуація не з приємних"

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про неприємну ситуацію, яка нещодавно з нею трапилася.

Виконавицю Надю Дорофєєву оштрафували в Україні.

У своєму Instagram знаменитість зізналась, що це трапилося через те, що вона припаркувала машину у недозволеному для цього місці. Тому автівку виконавиці відправили на штрафмайданчик.

"Згрішила. Днями я припаркувалася у недозволеному місці й, звісно, моя автівка благополучно відправилась на штрафмайданчик", - зізналася знаменитість.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Знаменитість швидко забрала своє авто і оплатила штраф. Та, як зізналась Надя, вона була здивована. Коли знаменитість перебувала у країнах Європи, їй доводилося чимало витрачати часу на бюрократичні питання, а в Україні це все робиться швидко.

"В Європі я не раз стикалася з тим, наскільки складно і довго розв’язувати всі бюрократичні питання. Тому коли поїхала за машиною і забрала її вже через 10 хвилин, просто заплативши штраф через "Київ Цифровий", я очманіла. Здавалося б, ситуація не із приємних, але я вибігла такою щасливою, вкотре переконавшись у тому, що наша країна найкрутіша!" – зазначила зірка.

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