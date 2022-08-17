Надю Дорофееву оштрафовали: "Ситуация не из приятных"

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала о неприятной ситуации, которая недавно с ней случилась.

Исполнительницу Надю Дорофееву оштрафовали в Украине.

В своем Instagram знаменитость призналась, что это случилось из-за того, что она припарковала машину в неположенном для этого месте. Поэтому автомобиль исполнительницы отправили на штрафплощадку.

"Сгрешила. На днях я припарковалась в неположенном месте и, конечно, мой автомобиль благополучно отправился на штрафплощадку", — призналась знаменитость.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Знаменитость быстро забрала свой автомобиль и оплатила штраф. Но, как призналась Надя, она была удивлена. Когда знаменитость находилась в странах Европы, ей приходилось много тратить времени на бюрократические вопросы, а в Украине это все делается быстро.

"В Европе я не раз сталкивалась с тем, насколько сложно и долго решать все бюрократические вопросы. Поэтому когда поехала за машиной и забрала ее уже через 10 минут, просто заплатив штраф через "Київ Цифровий", я очумела. Казалось бы, ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая, в очередной раз убедившись в том, что наша страна самая крутая!" – отметила звезда.

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