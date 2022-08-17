Дочь Юрия Ткача в слезах спела "Біля Тополі" и растрогала Сеть – видео

На странице в Instagram жена юмориста Виктория разместила щемящее видео, где девочка поет в слезах, сидя на заднем сиденье машины.

К слову, Лиза спела кавер молодого певца SHUMEI. Его версия трека сейчас безумно популярна в Сети.

В посте Виктория Ткач призналась, что плакала вместе с девочкой.

"Мам, эта песня о том, что многие мамы остались без своих сыновей… А ведь они просто защищают нас…". А потом я плакала вместе с ней… Потому что понимаю, что наши дети испытывают боль, которую не должны знать вообще в своей жизни. Они сейчас особенно уязвимы, отзывчивы и полны взрослых ощущений. Делайте все, что от вас зависит, чтобы ваш ребенок улыбался!!! Каждый день, каждую минуту. Они наше будущее, а будущее должно быть наполнено счастьем и улыбками", – прокомментировала она.

Не оставила безразличными Лиза и подписчиков страницы ее мамы.

Мурашки и слезы

Боже, я плачу. Какая она у вас хорошая девочка

Боже! Береги всех маленьких солнышек! Почему они должны плакать? За что?

Напомним, Дмитрий Дикусар сообщил о смерти побратима. Защитник погиб во время выполнения боевого задания.

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