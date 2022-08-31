Британцы назвали самые ненадежные подержанные автомобили в возрасте до десяти лет

В Великобритании составили рейтинг наименее надежных машин с пробегом, которым еще нет больше десяти лет.

Так, эксперты страховой компании Warantywise определили, какие автомобили чаще всего ломаются и дорогие в ремонте.

Об этом сообщает Carwow.

В частности, в рамках исследования были проанализированы данные по 200 моделям авто в возрасте до 10 лет. При составлении рейтинга принимались во внимание частота поломок и стоимость ремонта. На основе этого рассчитали индекс надежности авто и выбрали 15 самых проблемных моделей. Выяснилось, что менее надежны премиальные автомобили. Чаще всего отмечаются проблемы с автомобильной электроникой.

Итак, вашему вниманию самые ненадежные подержанные автомобили в возрасте до десяти лет:

15. Tesla Model S (2012–2022). Индекс надежности – 33,5%. Средняя стоимость ремонта – $1 174, максимальная – $5 152. Самая частая поломка – отказ центрального замка;

14. Ford Ranger (2012-2022). Индекс надежности – 33,4%. Средняя стоимость ремонта – $1 458, максимальная – $16 378. Самая частая поломка – выход из строя клапана рециркуляции выхлопных газов;

13. Audi A7 (2012-2019). Индекс надежности – 33%. Средняя стоимость ремонта – $2 845, максимальная – $13 135. Самая частая поломка – выход из строя инжекторов;

12. Mercedes-Benz S-Class (2012-19). Индекс надежности – 32,8%. Средняя стоимость ремонта – $1 666, максимальная – $19 050. Самая частая поломка – неисправность датчика выхлопной системы;

11. Peugeot RCZ (2012-15). Индекс надежности – 32,2%. Средняя стоимость ремонта – $1217, максимальная – $7715. Частая поломка – выход из строя турбины;

10. BMW M5 (2012-19). Индекс надежности – 30,8%. Средняя стоимость ремонта – $2487, максимальная – $11 850. Самая частая поломка – неполадки подвески;

9. Mazda CX-5 (2012-22). Индекс надежности – 29,6%. Средняя стоимость ремонта – $2 088, максимальная – $6 760. Самая частая поломка – выход из строя турбины в дизеле;

8. Bentley Continental GT (2012-18). Индекс надежности – 29,1%. Средняя стоимость ремонта – $2 618, максимальная – $7 290. Самая частая поломка – неполадки электрооборудования;

7. Audi Q7 (2012-20). Индекс надежности – 25,7%. Средняя стоимость ремонта – $1 574, максимальная – $10 200. Частая поломка – неполадки электрооборудования;

6. Porsche Cayenne (2012-18). Индекс надежности – 24,9%. Средняя стоимость ремонта – $750, максимальная – $7 450. Частая поломка – неполадки электрооборудования;

5. BMW X6 (2012-19). Индекс надежности – 23,6%. Средняя стоимость ремонта – $2 434, максимальная – $11 250. Частая поломка – неполадки подвески;

4. Porsche Panamera (2012-19). Индекс надежности – 23,4%. Средняя стоимость ремонта – $1 893, максимальная – $12 630. Частая поломка – неполадки электрооборудования;

3. Range Rover Sport (2012-19). Индекс надежности – 23,1%. Средняя стоимость ремонта – $2 070, максимальная – $26 200. Самая частая поломка – неполадки подвески;

2. BMW M3 (2012-19). Индекс надежности – 21,4%. Средняя стоимость ремонта – $2 485, максимальная – $14 200. Самая частая поломка – неполадки дросселя;

1. Range Rover (2012-19). Индекс надежности – 20,2%. Средняя стоимость ремонта – $1880, максимальная – $28000. Самая частая поломка – неполадки подвески.

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