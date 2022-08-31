На українсько-польському кордоні у чергах стоять сотні авто

Прикордонники розповіли про ситуацію на пунктах пропуску за мнину добу і станом на сьогодні.

За добу 30 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 89 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів. Сьогодні ж, 31 серпня, на пунктах пропуску на виїзд з України утворились черги із сотень авто, найбільше машин - на кордоні з Польщею.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали понад 40 тисяч осіб. Майже 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Водночас до України за минулу добу повернулися 48 тисяч осіб, понад 44 тисяч з них – громадяни України.

За даними прикордонників, станом на 12:00 год. 31 серпня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 90 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 150 л/а, 4 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 100 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 80 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 60 л/а, 4 автобуса (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 130 л/а, 4 автобуса, 220 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 20 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

"Порубне" - 55 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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