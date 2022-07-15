У Чилі рибалки спіймали монстра (фото)

Чилійські рибалки спіймали велетенського оселедцевого короля чубатого (Regalecus glesne) довжиною 5 метрів. Зазвичай довжина таких риб з родини ременетілих становить 1−2 метри.

Риба рідко з’являється на поверхні та вважається провісником катастроф.

Про це пише news18.com.

Довжина оселедцевого короля може перевищувати п’ять метрів, а максимальна вага риби доходить до 250 кг. Риба мешкає у тропічних зонах Тихого, Атлантичного та Індійського океанів, Середземномор’я, а також у північно-східній частині Атлантичного океану.

У морському фольклорі деяких країн, враховуючи Чилі та Філіппіни, оселедцевий король вважається провісником лих та скорого катаклізму.

Фото: Associated Press

Зокрема, цих риб на Тайвані називають "землетрусними рибами", оскільки вважається, що вони випливають із глибини безпосередньо перед сильними землетрусами.

Нагадаємо, у водах Північної Кароліни американцю вдалося спіймати рибу з рідкісного виду окунеподібних.

У водах Таїті вчені виявили неторканий кораловий риф | Новини світу

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