У Чилі рибалки спіймали монстра (фото)

Чилійські рибалки спіймали велетенського оселедцевого короля чубатого (Regalecus glesne) довжиною 5 метрів. Зазвичай довжина таких риб з родини ременетілих становить 1−2 метри.
Риба рідко з’являється на поверхні та вважається провісником катастроф.
Про це пише news18.com.
Довжина оселедцевого короля може перевищувати п’ять метрів, а максимальна вага риби доходить до 250 кг. Риба мешкає у тропічних зонах Тихого, Атлантичного та Індійського океанів, Середземномор’я, а також у північно-східній частині Атлантичного океану.
У морському фольклорі деяких країн, враховуючи Чилі та Філіппіни, оселедцевий король вважається провісником лих та скорого катаклізму.
Зокрема, цих риб на Тайвані називають "землетрусними рибами", оскільки вважається, що вони випливають із глибини безпосередньо перед сильними землетрусами.
Нагадаємо, у водах Північної Кароліни американцю вдалося спіймати рибу з рідкісного виду окунеподібних.
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