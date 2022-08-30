Почему после еды хочется спать и способы побороть сонливость

Часто после сытных блюд хочется спать. Оказывается, причиной этого может являться не только физиологическая особенность организма, но и употребление некоторых продуктов. Почему сразу после еды хочется спать и что с этим состоянием делать – читайте в материале ТСН.ua.

Почему после еды хочется спать: основные причины

Относительно того, почему сразу после еды нам хочется спать, существует сразу несколько теорий. Наиболее распространенным и логичным из них является тот, который утверждает, что после сытного обеда или ужина в кровообращении происходят определенные изменения — к желудку, тонкой и толстой кишки приплывает кровь, а вот кровоснабжение мозга уменьшается. Поэтому наш мозг начинает получать меньшее количество кислорода и питательных веществ. Как результат – нуждается в отдыхе.

Сонливость после еды также может объясняться тем, что повышается выработка гормонов (меланина и серотонина), особенно если употреблять некоторые продукты. Например, белковую пищу. В ней содержится триптофан – аминокислота, которая нужна организму для синтеза серотонина. Последний является нейромедиатором, отвечающим за урегулирование разных циклов сна. Если употреблять большое количество продуктов, содержащих триптофаны, сонливость после еды будет усиливаться.

Среди таких продуктов выделяют:

сыр;

яйца;

продукты из сои;

шпинат;

морская рыба (мясо лосося, в частности);

мясо индейки;

семена кунжута, тыквы или подсолнечника.

Углеводы способствуют тому, чтобы триптофан лучше усваивался в организме. Поэтому когда вы употребляете на обед или на ужин продукты с высоким содержанием углеводов и белков, вам захочется вздремнуть. Сюда входят следующие продукты: рис, макароны, вареная или консервированная кукуруза, мучные изделия, торты, пирожные, газированные напитки.

Сонливость и слабость часто обусловлены простым перееданием. Если есть большую порцию калорийных продуктов, организму на их переваривание нужно будет потратить много энергии и сил. А это приведет к усилению сонливости.

Также из-за переедания повышается уровень глюкозы в крови. Она замедляет выделение белкового нейромедиатора орексина. Он делает нас бодрыми и помогает контролировать энергетический баланс в организме.

Циркадные ритмы также могут влиять на самочувствие после еды. Это внутренний био будильник, за которым живет организм. Согласно ему, дважды в сутки возникает максимальное расслабление, вызывающее сонливость. Случается это примерно в два часа ночи и в 14:00.

Если вы пообедали около 14:00, возникнет естественная сонливость, которая не связана с едой, которую вы съели. Если вы много занимались физической работой или плохо спали ночью, то это чувство будет только усиливаться.

Можно ли что-нибудь сделать, чтобы не хотелось спать после еды

После еды хочется спать: можно ли с этим что-нибудь сделать? / Фото: Pexels

Следует отметить, что энергетические напитки или чашечка кофе не смогут справиться с появившейся после приема пищи сонливостью. Лучше обратить внимание на следующие методы:

Лучше есть маленькими порциями, но чаще – благодаря такому питанию вы сможете избежать скачков уровня глюкозы в крови. Старайтесь на обед не есть такие продукты, содержащие большое количество углеводов и триптофана – также сонливость может возникать от пищи с большим содержанием белков. Пейте больше жидкости – лучше, чтобы это была обычная вода. Ее недостаток вызывает чувство усталости и дряблости. Следите за количеством жидкости, которую вы выпили, если занимаетесь тяжелым физическим трудом или спортом. Гуляйте на свежем воздухе чаще – благодаря физической активности происходит вентиляция легких, а также улучшается кровоснабжение мозга. Старайтесь ночью высыпаться – взрослый человек должен спать не менее 7-9 часов. Попытайтесь также минимизировать внешние факторы, которые могут стать причиной того, что вы просыпаетесь ночью.

Не забывайте следить за своим самочувствием. Если вам не помогают советы, вы пытаетесь употреблять умеренное количество белков, углеводов и не переедаете, но хотите после еды поспать, возможно, в организме произошел сбой. Тогда лучше обратиться за помощью к врачу-терапевту.