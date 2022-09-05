"Нельзя давать им дышать": в Литве разоблачили коварные планы Москвы о переговорах с Киевом

Украине сейчас не стоит идти на переговоры с Россией о прекращении войны, развязанной диктатором Путиным.

Экс-глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что в вопросе переговоров о мире Кремль хочет играть по своему сценарию.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в Москве специально делают публичные заявления о моле готовности к переговорам с Украиной. Однако на самом деле Россия надеется использовать дипломатию не для установления мира.

"Кремль намекает на переговоры – значит, закончился прах и хотят заморозить оккупированные территории. Ни в коем случае нельзя давать им дышать", – предупредил Линкявичюс.

Он подчеркнул, что это хороший шанс еще больше ослабить оккупантов и освободить оккупированные территории Украины.

"Большие надежды на увеличение поставок оружия, особенно благодаря американскому ленд-лизу. Украину нужно очистить от России. Точка", – добавил дипломат.

Ранее спикер российского диктатора Дмитрия Пескова в интервью для пропагандистов сказал, что РФ готова к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но если будут говорить "о том, как будут выполняться условия Кремля" для прекращения войны.

Однако советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев готов вести переговоры с Российской Федерацией только после возвращения всех оккупированных ею территорий Украины.

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