У ГУР знали про наступ Росії 2022 року: як готувалась розвідка

Минулий рік став знаменним для воєнної розвідки України.

Головне Управління розвідки знало, що Росія планує повномасштабне вторгнення до України на початку 2022 року і готувалося до нього.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Від початку року ми здобули достатньо інформації для важливих прогнозів, а зроблений аналіз дозволив усвідомити всю панораму дій противника, в тому числі, знати місця розміщення усіх батальйонних тактичних груп та вчасно відслідковувати переміщення угруповань російських військ, що були створені навколо нашого кордону. Воєнна розвідка була готова, що на початку лютого або трішки пізніше розпочнеться широкомасштабний наступ", - розповів він.

За словами Скібіцького, ГУР ретельно відслідковувало ситуацію щодо підготовки ЗС РФ до масштабного вторгнення ще від весни 2021 року. Тоді Росія відпрацьовувала багато питань, що були пов’язані з Кримським півостровом, зокрема створення наступального угруповання військ. Крім того, відслідковувалися всі заходи, що проводилися поблизу кордонів України, а також заходи оперативної і бойової підготовки на території Білорусі.

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"Тоді нарощування угруповань почалося восени, а вже у січні ми бачили як війська Східного військового округу Росії почали прибувати на територію Білорусі. Це все відбувалося під приводом проведення спільних навчань військ союзних держав. Саме це дозволило вчасно зробити аналіз безпекової обстановки довкола України та вчасно доповідати цю інформацію військово-політичному керівництву держави, при чому на упередження. Дуже важливо було зрозуміти, яке угруповання військ створюється, який потенціал угруповання та де потенційно можуть бути завдані удари", – пояснив представник ГУР.

Вагомою складовою діяльності воєнної розвідки під час великомасштабної війни стали спецоперації. Зокрема, представники воєнної розвідки активно діяли в Маріуполі, на "Азовсталі".

Вадим Скібіцький також зазначив, що 2022 рік став знаменним для воєнної розвідки – зокрема, набули розвитку нові види розвідки. Військові почали активно розширювати можливості кіберрозвідки, стали застосовувати нові засоби радіоелектронної розвідки, значну увагу приділили створенню і використанню безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Нагадаємо, Головне управління розвідки України визначило три ймовірних напрямки нового наступу Росії – Донецька область, Луганська область та Запоріжжя.

У ГУР також зазначили, що Росія отримає чоргову поставку партії безпілотників Shahed від Ірану.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого 2022 року офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР" та підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу.

Вже наступного дня, 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання російської армії за кордоном. Фактично це було офіційним дозволом для Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

Близько 5 ранку 24 лютого диктатор Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

Путін оголосив про плани демілітаризувати та денацифікувати Україну. Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

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