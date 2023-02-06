Росія чекає на нову партію іранських безпілотників – ГУР

Росія найближчим часом отримає нову партію "шахедів" від Ірану, проте наразі точна їх кількість невідома. Наразі ворог використав вже близько 660 безпілотників, а за контрактом передбачено 1 750 одиниць.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів", - зазначив представник ГУР.

За його словами, як правило, до цього росіяни завозили безпілотники партіями – 250-300 штук. Він також зазначив, що росіяни використовують різні висоти і різні напрямки для обминання протиповітряної оборони, а також змінюють райони запуску дронів.

"Масований рой дронів спрямований на те, щоби прорвати нашу систему ППО і влучити в об’єкти. А якщо запускати малу кількість – по 5-10 безпілотників – такого ефекту не буде. Тож вони намагаються саме великою кількістю забезпечити прорив нашої системи ППО – це підтверджують і наші Повітряні сили. За їхніми словами, коли були останні атаки, вперше комплекси NASAMS перезаряджалися фактично під час нальоту. Якщо дуже велика кількість безпілотників на якомусь окремому напрямку, то вони просто можуть прорвати систему ППО в тому районі. У такий спосіб вони намагаються досягти своєї цілі з ураження об’єктів", - пояснив тактику ворога Скібіцький.

Зараз противник запускає дрони з російського узбережжя Азовського моря, а до цього вони здійснювали пуски з Криму. Можуть також можуть вибрати інший напрямок, на шляху якого в України є менше систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за даними видання The Wall Street Journal, Москва та Тегеран розробляють попередні плани щодо виробництва безпілотників іранського виробництва в Росії.

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