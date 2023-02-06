Россия ждет новую партию иранских беспилотников – ГУР

Россия в ближайшее время получит новую партию "шахедов" от Ирана, однако в настоящее время точное их количество неизвестно. Оккупанты использовали уже около 660 беспилотников, а по контракту предусмотрено 1750 единиц.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки – будем уточнять количество дронов", — отметил представитель ГУР.

По его словам, как правило, до этого россияне завозили беспилотники партиями – 250-300 штук. Он также отметил, что россияне используют разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, а также меняют районы запуска дронов.

"Масированный рой дронов направлен на то, чтобы прорвать нашу систему ПВО и попасть в объекты. А если запускать малое количество – по 5-10 беспилотников – такого эффекта не будет. Поэтому они пытаются именно большим количеством обеспечить прорыв нашей системы ПВО – это подтверждают и наши Воздушные силы. По их словам, когда были последние атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета. Если очень большое количество беспилотников на каком-то отдельном направлении, то они просто могут прорвать систему ПВО в этом районе. Таким способом они пытаются достичь своей цели по поражению объектов", — объяснил тактику врага Скибицкий.

В настоящее время противник запускает дроны с российского побережья Азовского моря, а до этого они совершали пуски из Крыма. Могут также выбрать другое направление, на пути которого у Украины есть меньше систем противовоздушной обороны.

Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, Москва и Тегеран разрабатывают предварительные планы по производству беспилотников иранского производства в России.

Читайте также:

​​​