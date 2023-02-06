Землетрус стався і біля Одеси: мапа

Поштовхи магнітудою 4,6 бали відчули у Румунії. Епіцентр – у Вранчі.

Землетрус був і близько до Одеси.

Поштовхи магнітудою 4,6 бали відчули у Румунії. Епіцентр – у Вранчі.

Як повідомляє Інститут геології та сейсмології Молдови, в республіці о 03:26 також зафіксували землетрус магнітудою 4,5.

Нагадаємо, за добу Туреччину сколихнули три замлетруси. Будинки складалися, мов карткові. Щонайменше 912 людей загинули та 5 385 поранені в Туреччині внаслідок землетрусу.

Через землетрус у Туреччині постраждали обʼєкти ЮНЕСКО — обвалилася історична фортеця у Газіантепі, включена до Списку всесвітньої спадщини.

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