Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Землетрясение произошло и возле Одессы: карта

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1291
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Землетрясение произошло и возле Одессы: карта

Фото: pixabay.com

Толчки магнитудой 4,6 балла почувствовали в Румынии. Эпицентр – в Вранче.

Землетрясение было и близко к Одессе.

Толчки магнитудой 4,6 балла почувствовали в Румынии. Эпицентр – в Вранче.

Как сообщает Институт геологии и сейсмологии Молдовы, в республике в 03.26 также зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5.

©

Напомним, за сутки Турцию всколыхнули три замлетрясения. Дома складывались, как карточные. По меньшей мере, 912 человек погибли и 5 385 ранены в Турции в результате землетрясения.

Из-за землетрясения в Турции пострадали объекты ЮНЕСКО — обрушилась историческая крепость в Газиантепе, включенная в Список всемирного наследия.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1291
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация