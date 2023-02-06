Землетрясение произошло и возле Одессы: карта

Толчки магнитудой 4,6 балла почувствовали в Румынии. Эпицентр – в Вранче.

Землетрясение было и близко к Одессе.

Толчки магнитудой 4,6 балла почувствовали в Румынии. Эпицентр – в Вранче.

Как сообщает Институт геологии и сейсмологии Молдовы, в республике в 03.26 также зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5.

Напомним, за сутки Турцию всколыхнули три замлетрясения. Дома складывались, как карточные. По меньшей мере, 912 человек погибли и 5 385 ранены в Турции в результате землетрясения.

Из-за землетрясения в Турции пострадали объекты ЮНЕСКО — обрушилась историческая крепость в Газиантепе, включенная в Список всемирного наследия.

Читайте также: