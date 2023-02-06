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У Туреччині стався новий землетрус: будівля обвалилася в прямому ефірі (відео)

У Туреччині стався новий землетрус: будівля обвалилася в прямому ефірі (відео)

Фото: Associated Press

Після землетрусу на півдні Туреччини відчувалися сильні афтершоки.

У Туреччині стався черговий землетрус магнітудою 7,7. 

Кількість жертв землетрусу на півдні Туреччини стрімко зростає. Вже відомо про загибель майже тисячі людей. Поранених понад дві тисячі. Зруйновано понад 1 700 будинків.

Рятувальники та місцеві жителі шукають під завалами тих, хто вижив. В країні оголошено надзвичайний стан.

Через землетрус у Туреччині постраждали обʼєкти ЮНЕСКО — обрушилася історична фортеця у Газіантепі, включена до Списку всесвітньої спадщини.

За даними Анадолу, у Туреччині після землетрусу в низці районів на підприємствах і в офісах виникла пожежа. До місць загоряння направлені пожежники.

У сирійській провінції Алеппо також велика кількість жертв. Там загинули 237 людей. Ще 639 отримали поранення. У сирійському місті Хама обрушився восьмиповерховий будинок. Рятувальники розбирають завали. За даними агентства SANA, також є руйнування в Латакії.

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