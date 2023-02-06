У Туреччині стався новий землетрус: будівля обвалилася в прямому ефірі (відео)

Після землетрусу на півдні Туреччини відчувалися сильні афтершоки.
У Туреччині стався черговий землетрус магнітудою 7,7.
Кількість жертв землетрусу на півдні Туреччини стрімко зростає. Вже відомо про загибель майже тисячі людей. Поранених понад дві тисячі. Зруйновано понад 1 700 будинків.
Рятувальники та місцеві жителі шукають під завалами тих, хто вижив. В країні оголошено надзвичайний стан.
Buildings continue to collapse around Syria and Turkey . Below is Sanliurfa, Turkey .— Jason Jay Smart (@officejjsmart) February 6, 2023
Poor people suffering so much. pic.twitter.com/bUxWvUtdAc
Через землетрус у Туреччині постраждали обʼєкти ЮНЕСКО — обрушилася історична фортеця у Газіантепі, включена до Списку всесвітньої спадщини.
Gaziantep Fortress, built around the 2nd Century AD and on UNESCO’s list, was destroyed due to the earthquake in Turkey today.— Jason Jay Smart (@officejjsmart) February 6, 2023
Below are before and after photos. pic.twitter.com/Yivn01IxaZ
За даними Анадолу, у Туреччині після землетрусу в низці районів на підприємствах і в офісах виникла пожежа. До місць загоряння направлені пожежники.
У сирійській провінції Алеппо також велика кількість жертв. Там загинули 237 людей. Ще 639 отримали поранення. У сирійському місті Хама обрушився восьмиповерховий будинок. Рятувальники розбирають завали. За даними агентства SANA, також є руйнування в Латакії.
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