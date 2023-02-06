У Туреччині стався новий землетрус: будівля обвалилася в прямому ефірі (відео)

Після землетрусу на півдні Туреччини відчувалися сильні афтершоки.

У Туреччині стався черговий землетрус магнітудою 7,7.

Кількість жертв землетрусу на півдні Туреччини стрімко зростає. Вже відомо про загибель майже тисячі людей. Поранених понад дві тисячі. Зруйновано понад 1 700 будинків.

Рятувальники та місцеві жителі шукають під завалами тих, хто вижив. В країні оголошено надзвичайний стан.

Buildings continue to collapse around Syria and Turkey . Below is Sanliurfa, Turkey .



Poor people suffering so much. pic.twitter.com/bUxWvUtdAc — Jason Jay Smart (@officejjsmart) February 6, 2023

Через землетрус у Туреччині постраждали обʼєкти ЮНЕСКО — обрушилася історична фортеця у Газіантепі, включена до Списку всесвітньої спадщини.

Gaziantep Fortress, built around the 2nd Century AD and on UNESCO’s list, was destroyed due to the earthquake in Turkey today.



Below are before and after photos. pic.twitter.com/Yivn01IxaZ — Jason Jay Smart (@officejjsmart) February 6, 2023

За даними Анадолу, у Туреччині після землетрусу в низці районів на підприємствах і в офісах виникла пожежа. До місць загоряння направлені пожежники.

У сирійській провінції Алеппо також велика кількість жертв. Там загинули 237 людей. Ще 639 отримали поранення. У сирійському місті Хама обрушився восьмиповерховий будинок. Рятувальники розбирають завали. За даними агентства SANA, також є руйнування в Латакії.

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