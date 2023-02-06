На Херсонщині окупанти обстріляли автівку з людьми: загинула дитина

Російські військові обстріляли цивільний автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області. В ньому перебувало троє людей, зокрема дитина.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через ворожий артилерійський удар автівку охопило полум'я. У салоні перебували троє людей, серед яких 8-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Як додають в ОВА, дитина загинула на місці.

За даними прокуратури, кількість дітей з Херсонської області, які постраждали від збройної агресії Росії, зросла до 86.

Нагадаємо, на визволеній території Миколаївської області правоохоронці ексгумували тіла трьох дітей, вбитих російською армією.

50 разів за добу росіяни обстрілюють Херсонщину - цілять у житлові будинки та супермаркети

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