На Херсонщині окупанти обстріляли автівку з людьми: загинула дитина

Хлопчик помер на місці.
Російські військові обстріляли цивільний автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області. В ньому перебувало троє людей, зокрема дитина.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Через ворожий артилерійський удар автівку охопило полум'я. У салоні перебували троє людей, серед яких 8-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.
Як додають в ОВА, дитина загинула на місці.
За даними прокуратури, кількість дітей з Херсонської області, які постраждали від збройної агресії Росії, зросла до 86.
Нагадаємо, на визволеній території Миколаївської області правоохоронці ексгумували тіла трьох дітей, вбитих російською армією.
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