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На Миколаївщині ексгумували тіла трьох дівчаток, вбитих росіянами

На Миколаївщині ексгумували тіла трьох дівчаток, вбитих росіянами

Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Діти перебували на подвір’ї домоволодіння, куди влучив один із ворожих снарядів.

На визволеній території Миколаївської області правоохоронці ексгумували тіла трьох дітей, вбитих російською армією.

Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.

Ексгумували тіла трьох мешканок села Новопетрівка Широківської об’єднаної територіальної громади Баштанського району 12, 14 та 16 років. Під час розслідування встановили, що у червні під час обстрілу Росією селища неповнолітні дівчатка перебували на подвір’ї домоволодіння, куди влучив один із снарядів. 

Поховали їх на місцевому кладовищі.

За висновками судово-медичних експертів, діти загинули від отриманих мінно-вибухових травм.

Нагадаємо, у Харківській області слідчі ексгумували тіла 17-річної дівчини та її 48-річного батька. Попередньо експерти встановили, що вони загинули внаслідок обстрілу РФ у травні.

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