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В Николаевской области эксгумировали тела трех девочек, убитых россиянами

В Николаевской области эксгумировали тела трех девочек, убитых россиянами

Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

Дети находились во дворе домовладения, куда попал один из вражеских снарядов.

На освобожденной территории Николаевской области правоохранители эксгумировали тела троих детей, убитых российской армией.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

Эксгумировали тела трех жительниц села Новопетровка Широковского ОТГ Баштанского района 12, 14 и 16 лет. В ходе расследования установили, что в июне во время обстрела Россией поселка несовершеннолетние девочки находились во дворе домовладения, куда попал один из снарядов.

Похоронили их на местном кладбище.

Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, дети погибли от полученных минно-взрывных травм.

Напомним, в Харьковской области следователи эксгумировали тела 17-летней девушки и ее 48-летнего отца. Предварительно эксперты установили, что они погибли в результате обстрела РФ в мае.

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