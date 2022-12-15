Не сомневаюсь, что РФ снова пойдет на Киев – Залужный

Главнокомандующий ВСУ предупредил, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат и точно пойдут в наступление: либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси.

Россия скапливает людей и оружие для нового наступления. Уже в январе, но, скорее всего, весной, она может начать большую атаку на востоке, с юга или даже из Беларуси.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist.

"Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова попытаются атаковать Киев", – отметил он.

Залужный назвал основные вызовы и задачи, стоящие перед ВСУ на фоне новой угрозы.

Удержать позиции

"Прежде всего, важно удержать эту линию и не потерять позиции. Потому что освободить территории в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — удержаться. Это наша стратегическая задача", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Подготовиться к новой атаке РФ

Залужный уверен, что россияне в феврале, в лучшем случае, в марте, а в худшем — в конце января могут пойти в новое наступление. Это может произойти на Донбассе, может — в направлении Киева, из Беларуси. Не исключает генерал и южного направления.

Именно поэтому главнокомандующий ВСУ подчеркивает важность создания резервов.

"Наша вторая стратегическая задача – подготовиться к этой войне, которая может произойти в феврале. Уметь вести войну свежими силами и резервами. Наши войска все сейчас связаны в боях, они истекают кровью. Они истекают кровью и держатся вместе исключительно благодаря мужеству, героизму и умению своих командиров держать ситуацию под контролем", – отметил Залужный.

Энергетическая безопасность

Валерий Залужный призвал Запад усилить поддержку Украины в противоракетной и противовоздушной обороне.

"Я не энергетический эксперт, но мне кажется, что мы на грани. Мы балансируем на тонкой грани. А если электросеть разрушат, тогда начинают мерзнуть жены и дети военных. И такой сценарий возможен. Какое настроение будет у бойцов, представляете? Без воды, света, тепла можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий?" – объяснил генерал.

Ранее Валерий Залужный рассказал, как руководит российской армией генерал Суровикин.

Угроза из Беларуси

Ранее в Генштабе ВСУ предупредили, что Беларусь готовится к войне против Украины.

13 декабря диктатор Лукашенко поручил подчиненным начать проверку боевой готовности белорусской армии.

По мнению военного эксперта Петра Черника, подобные действия свидетельствуют о том, что Путин поднимает ставки.

Военно-политический обозреватель Александр Мусиенко успокоил, что у Украины достаточно сил, чтобы отразить вероятное наступление из Беларуси, хотя уверен – такого наступления не будет вообще.

Представитель белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Анна Красулина объяснила, что Лукашенко хочет, но не решается отдать приказ на вторжение в Украину. По ее словам, диктатор опасается, что белорусы восстанут и повернут оружие против него.