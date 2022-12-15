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Беларусь готовится к войне против Украины – Генштаб

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1099
Время на прочтение
2 мин
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Беларусь готовится к войне против Украины – Генштаб

Фото: Сайт Минобороны Белоруси

В Беларуси начали набирать людей в подразделения терробороны.

В приграничных с Украиной областях Беларуси принялись создавать подразделения терробороны. создают терроборону и продлили действие запрета на посещение территорий, граничащих с Киевской и Черниговской областями. Такие действия, не исключающие в Генштабе ВСУ, являются одним из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника главного территориального управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

По имеющимся данным, в приграничной с Украиной Брестской области, на прошлой неделе продолжался процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны. Во время проведения бесед до кандидатов доводят, что при введении в стране военного положения, им будет выдано оружие и амуниция, а их основной задачей будет оборона и охрана общин в составе подразделений территориальной обороны. В то же время, палата представителей Беларуси одобрила законопроект о введении смертной казни за государственную измену для военнослужащих и представителей государственной власти. Не исключено, что такие действия режима Лукашенко — один из шагов в рамках подготовки к участию Беларуси в войне против Украины", — сказал Громов.

Напомним, что на сегодняшний день Генштаб ВСУ оценивает вероятность повторного нападения РФ с территории Беларуси как низкую.

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Дата публикации
Просмотры
1099
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