Білорусь готується до війни проти України – Генштаб

У прикордонних з Україною областях Білорусі заходилися створювати підрозділи тероборони та подовжили дію заборони на відвідування територій, що межують з Київською та Чернігівською областями. Такі дії, не виключають у Генштабі ЗСУ, є одним з кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України.

Про це під час брифінгу сказав заступник насчальника головного територіального управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

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За наявними даними, у прикордонній з Україною Брестській області, минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що під час впровадження в країні воєнного стану, їм видадуть зброю та амуніцию, а їхнім основним завданням буде оборона та охорона громад у складі підрозділів територіальної оборони. В той же час палата представників Білорусі схвалила законопроєкт про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенка є одним із кроків в межах підготовки до участі Білорусі у війні проти України", - сказав Громов.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день Генштаб ЗСУ України оцінює ймовірність повторного нападу РФ з території Білорусі як низьку.

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