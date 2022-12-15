Буде дуже смачно: як приготувати "Наполеон" без випікання

Рецепт смачного, швидкого "Наполеона", який не потрібно випікати, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Класичний торт "Наполеон" полюбляють їсти, напевно, всі. А от готувати беруться лише деякі. І все через те, що не хочуть заморочуватися з коржами, їхнім випіканням, яке потребує багато часу.

Ділимося рецептом швидкого "Наполеона" без випікання, який підійде навіть для лінивих.

Інгредієнти для приготування "Наполеона" для лінивих

будь-яке листкове печиво, можна брати популярні вушка — 600 г,

борошно для крему — 4 ст. л.,

яйця — 2 шт.,

цукор — 100 г,

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.,

ванілін — 2 г,

молоко — 800 мл,

вершкове масло, краще 82,5% — 80 г.

Спосіб приготування "Наполеона"

Приготування крему

У каструлі з товстим дном або в сотейнику збиваємо вінчиком яйця з цукром до появи піни.

У збиту масу додаємо ванільний цукор, перемішуємо.

В декілька прийомів, перемішуючи, всипаємо борошно.

Додаємо до крему крохмаль і знову ретельно перемішуємо, щоб не було грудок.

Поступово, тонкою цівкою вливаємо молоко кімнатної температури, не припиняючи мішати вінчиком.

Ставимо посуд із кремом на середній вогонь і варимо, помішуючи, поки крем не загусне. Зменшуємо інтенсивність вогню до найменшого і, не припиняючи помішувати, варимо доти, доки на його поверхні не будуть з'являтися бульбашки, які одразу лопаються.

Відставляємо місткість із кремом або вимикаємо вогонь, додаємо до крему масло, і все знову добре перемішуємо до однорідної маси.

Остуджуємо крем, помішуючи, щоб не утворилася скоринка.

Приготування торта

Щоб торт тримав форму, доречно використати роз'ємну форму для випічки. На тарілку ставимо форму, вистеляємо її харчовою плівкою.

Викладаємо шар листкового печива на дно тарілки, зверху наносимо крем. Чергуємо печиво та крем доти, поки вони не закінчаться.

Верх і боки торта також бажано змастити кремом та посипати подрібненим печивом.

Готовий торт відправити до холодильника, краще — на ніч.

Знімаємо форму, плівку й насолоджуємося тортом.

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