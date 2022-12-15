Буде дуже смачно: як приготувати "Наполеон" без випікання

Рецепт смачного, швидкого "Наполеона", який не потрібно випікати, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Класичний торт "Наполеон" полюбляють їсти, напевно, всі. А от готувати беруться лише деякі. І все через те, що не хочуть заморочуватися з коржами, їхнім випіканням, яке потребує багато часу.
Ділимося рецептом швидкого "Наполеона" без випікання, який підійде навіть для лінивих.
Інгредієнти для приготування "Наполеона" для лінивих
- будь-яке листкове печиво, можна брати популярні вушка — 600 г,
- борошно для крему — 4 ст. л.,
- яйця — 2 шт.,
- цукор — 100 г,
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.,
- ванілін — 2 г,
- молоко — 800 мл,
- вершкове масло, краще 82,5% — 80 г.
Спосіб приготування "Наполеона"
Приготування крему
- У каструлі з товстим дном або в сотейнику збиваємо вінчиком яйця з цукром до появи піни.
- У збиту масу додаємо ванільний цукор, перемішуємо.
- В декілька прийомів, перемішуючи, всипаємо борошно.
- Додаємо до крему крохмаль і знову ретельно перемішуємо, щоб не було грудок.
- Поступово, тонкою цівкою вливаємо молоко кімнатної температури, не припиняючи мішати вінчиком.
- Ставимо посуд із кремом на середній вогонь і варимо, помішуючи, поки крем не загусне. Зменшуємо інтенсивність вогню до найменшого і, не припиняючи помішувати, варимо доти, доки на його поверхні не будуть з'являтися бульбашки, які одразу лопаються.
- Відставляємо місткість із кремом або вимикаємо вогонь, додаємо до крему масло, і все знову добре перемішуємо до однорідної маси.
- Остуджуємо крем, помішуючи, щоб не утворилася скоринка.
Приготування торта
- Щоб торт тримав форму, доречно використати роз'ємну форму для випічки. На тарілку ставимо форму, вистеляємо її харчовою плівкою.
- Викладаємо шар листкового печива на дно тарілки, зверху наносимо крем. Чергуємо печиво та крем доти, поки вони не закінчаться.
- Верх і боки торта також бажано змастити кремом та посипати подрібненим печивом.
- Готовий торт відправити до холодильника, краще — на ніч.
- Знімаємо форму, плівку й насолоджуємося тортом.
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