Ніжний омлет: простий рецепт корисної страви без жиру

Як приготувати легкий та смачний омлет із трьох інгредієнтів, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Приготувати такий пишний омлет на сковороді не вдасться, готується він без будь-якого жиру, всього із трьох інгредієнтів, тане в роті та має апетитний вигляд. Користь такої страви на сніданок безперечна.

Омлет легко підіймається без соди та виходить напрочуд ніжним.

Інгредієнти для повітряного омлету:

4 яйця,

200-250 мл (стакан) молока кімнатної температури

сіль за смаком

Приготування ніжного омлету на водяній бані:

Ретельно збиваємо яйце в зручній посудині виделкою.

Додаємо молоко і знову збиваємо.

Додаємо сіль.

Виливаємо суміш до жароміцного посуду.

Ставимо його в наповнену гарячою водою каструлю.

Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і готуємо ще 15-20 хвилин. Повинна піднятися середина. Омлет готовий.

Приготування омлету в мікрохвильовій печі:

4 яйця, 200 мл молока, щіпку солі ретельно збиваємо виделкою.

Глибоку миску змащуємо вершковим маслом (щоб потім миска легко відмилася), виливаємо до неї суміш.

Готуємо в мікрохвильовій печі хвилин 3-5, залежно від потужності печі.

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