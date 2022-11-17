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Ніжний омлет: простий рецепт корисної страви без жиру

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Ніжний омлет: простий рецепт корисної страви без жиру

Повітряний омлет

Як приготувати легкий та смачний омлет із трьох інгредієнтів, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Приготувати такий пишний омлет на сковороді не вдасться, готується він без будь-якого жиру, всього із трьох інгредієнтів, тане в роті та має апетитний вигляд. Користь такої страви на сніданок безперечна.

Омлет легко підіймається без соди та виходить напрочуд ніжним.

Інгредієнти для повітряного омлету:

  • 4 яйця,
  • 200-250 мл (стакан) молока кімнатної температури
  • сіль за смаком

Приготування ніжного омлету на водяній бані:

  • Ретельно збиваємо яйце в зручній посудині виделкою.
  • Додаємо молоко і знову збиваємо.
  • Додаємо сіль.
  • Виливаємо суміш до жароміцного посуду.
  • Ставимо його в наповнену гарячою водою каструлю.
  • Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і готуємо ще 15-20 хвилин. Повинна піднятися середина. Омлет готовий.

Приготування омлету в мікрохвильовій печі:

  • 4 яйця, 200 мл молока, щіпку солі ретельно збиваємо виделкою.
  • Глибоку миску змащуємо вершковим маслом (щоб потім миска легко відмилася), виливаємо до неї суміш.
  • Готуємо в мікрохвильовій печі хвилин 3-5, залежно від потужності печі.

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Дата публікації
Перегляди
465
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