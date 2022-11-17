Ніжний омлет: простий рецепт корисної страви без жиру

Як приготувати легкий та смачний омлет із трьох інгредієнтів, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Приготувати такий пишний омлет на сковороді не вдасться, готується він без будь-якого жиру, всього із трьох інгредієнтів, тане в роті та має апетитний вигляд. Користь такої страви на сніданок безперечна.
Омлет легко підіймається без соди та виходить напрочуд ніжним.
Інгредієнти для повітряного омлету:
- 4 яйця,
- 200-250 мл (стакан) молока кімнатної температури
- сіль за смаком
Приготування ніжного омлету на водяній бані:
- Ретельно збиваємо яйце в зручній посудині виделкою.
- Додаємо молоко і знову збиваємо.
- Додаємо сіль.
- Виливаємо суміш до жароміцного посуду.
- Ставимо його в наповнену гарячою водою каструлю.
- Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і готуємо ще 15-20 хвилин. Повинна піднятися середина. Омлет готовий.
Приготування омлету в мікрохвильовій печі:
- 4 яйця, 200 мл молока, щіпку солі ретельно збиваємо виделкою.
- Глибоку миску змащуємо вершковим маслом (щоб потім миска легко відмилася), виливаємо до неї суміш.
- Готуємо в мікрохвильовій печі хвилин 3-5, залежно від потужності печі.
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