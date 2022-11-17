Нежный омлет: простой рецепт полезного блюда без жира

Как приготовить легкий и вкусный омлет из трех ингредиентов читайте в материале ТСН.ua
Приготовить такой пышный омлет на сковороде не удастся, готовится он без жира, всего из трех ингредиентов, тает во рту и выглядит аппетитно. Польза такого блюда на завтрак бесспорна.
Омлет легко поднимается без соды и получается удивительно нежным.
Ингредиенты для воздушного омлета:
- 4 яйца,
- 200-250 мл (стакан) молока комнатной температуры
- Соль по вкусу.
Приготовление нежного омлета на водяной бане:
- Тщательно взбить яйцо в удобной посуде вилкой.
- Добавить молоко и снова взбить.
- Не забудьте добавить соль.
- Выливаем смесь в жаропрочную посуду.
- Ставим его в наполненную горячей водой кастрюлю.
- Накрываем крышкой, доводим до кипения и готовим еще 15 20 минут. Должна подняться середина. Омлет готов
Приготовление омлета в микроволновке:
- 4 яйца, 200 мл молока, щепотку соли тщательно взбиваем вилкой.
- Глубокую миску смазываем сливочным маслом (это чтобы потом миска легко отмылась), выливаем в нее смесь.
- Готовим в микроволновке минут 3 -5, в зависимости от мощности печи.
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