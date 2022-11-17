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Нежный омлет: простой рецепт полезного блюда без жира

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Нежный омлет: простой рецепт полезного блюда без жира

Воздушный омлет

Как приготовить легкий и вкусный омлет из трех ингредиентов читайте в материале ТСН.ua

Приготовить такой пышный омлет на сковороде не удастся, готовится он без жира, всего из трех ингредиентов, тает во рту и выглядит аппетитно. Польза такого блюда на завтрак бесспорна.

Омлет легко поднимается без соды и получается удивительно нежным.

Ингредиенты для воздушного омлета:

  • 4 яйца,
  • 200-250 мл (стакан) молока комнатной температуры
  • Соль по вкусу.

Приготовление нежного омлета на водяной бане:

  • Тщательно взбить яйцо в удобной посуде вилкой.
  • Добавить молоко и снова взбить.
  • Не забудьте добавить соль.
  • Выливаем смесь в жаропрочную посуду.
  • Ставим его в наполненную горячей водой кастрюлю.
  • Накрываем крышкой, доводим до кипения и готовим еще 15 20 минут. Должна подняться середина. Омлет готов

Приготовление омлета в микроволновке:

  • 4 яйца, 200 мл молока, щепотку соли тщательно взбиваем вилкой.
  • Глубокую миску смазываем сливочным маслом (это чтобы потом миска легко отмылась), выливаем в нее смесь.
  • Готовим в микроволновке минут 3 -5, в зависимости от мощности печи.

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Дата публикации
Просмотры
715
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