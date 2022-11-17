Нежный омлет: простой рецепт полезного блюда без жира

Как приготовить легкий и вкусный омлет из трех ингредиентов читайте в материале ТСН.ua

Приготовить такой пышный омлет на сковороде не удастся, готовится он без жира, всего из трех ингредиентов, тает во рту и выглядит аппетитно. Польза такого блюда на завтрак бесспорна.

Омлет легко поднимается без соды и получается удивительно нежным.

Ингредиенты для воздушного омлета:

4 яйца,

200-250 мл (стакан) молока комнатной температуры

Соль по вкусу.

Приготовление нежного омлета на водяной бане:

Тщательно взбить яйцо в удобной посуде вилкой.

Добавить молоко и снова взбить.

Не забудьте добавить соль.

Выливаем смесь в жаропрочную посуду.

Ставим его в наполненную горячей водой кастрюлю.

Накрываем крышкой, доводим до кипения и готовим еще 15 20 минут. Должна подняться середина. Омлет готов

Приготовление омлета в микроволновке:

4 яйца, 200 мл молока, щепотку соли тщательно взбиваем вилкой.

Глубокую миску смазываем сливочным маслом (это чтобы потом миска легко отмылась), выливаем в нее смесь.

Готовим в микроволновке минут 3 -5, в зависимости от мощности печи.

Читайте также: