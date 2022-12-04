Держсекретар США розповів, чи справді Росія готова до переговорів: "Путін потроїв терор"

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія не хоче мирних переговорів. Після того, як Володимир Зеленський озвучив "формулу миру", диктатор Путін потроїв терор.

Про це він сказав у коментарі CBS News.

Ентоні Блінкен розповів, що з одного боку Росія заявляє про "готовність до переговорів", посилюючи при цьому терор проти українців. На його думку, це не свідчить про бажання Путіна вести мирні перемовини.

Держсекретар США наголосив, що коли Володимир Зеленський заговорив про "формулу миру", Путін "потроїв терор": спробував анексувати захоплені території, оголосив мобілізацію, посилив ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. Таким чином диктатор хоче зробити зиму зброєю у війні проти України.

"Путін не зміг перемогти на полі бою, тому він направив свій гнів і вогонь на українських громадян, атакуючи енергетичну інфраструктуру, намагаючись вимкнути світло, вимкнути тепло, вимкнути електрику", - переконаний Блінкен.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти хотіли захопити Київ та встановити там свою маріонеткову владу. Проте ЗСУ відбили російську агресію на півночі України. Також Сили оборони провели успішні контрнаступи на Харківському та Херсонському напрямках.

Одразу після початку повномасштабної війни РФ висунула Україні ультиматум - приїхати до Білорусі, звідки відбувався наступ на Київ для нібито мирних переговорів. Проте за даними учасників української делегації РФ не хотіла домовлятись, а лише висувала умови. Останнім часом агресор заговорив про "переговори", продовжуючи бомбардувати Україну ракетами.

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