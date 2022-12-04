Хороша новина для Херсона: У 70% жителів незабаром з’явиться вода

У 70% жителів Херсона нарешті з'явиться вода у домівках.
У Херсоні відновила роботу насосна станція, яка забезпечує водою більшість місцевих мешканців.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож у 70% містян з'явиться вода у домівках", - зазначив Янушевич.
Ситуація в Херсоні: останні новини
Нагадаємо, що після відступу з правобережжя російські окупанти ледь не щоденно обстрілюють Херсон. Так, сьогодні загарбники обстріляли Таврійський мікрорайон міста.
Протягом минулої доби, 3 грудня, окупанти обстріляли Херсонщину 46 разів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Крім того загарбники обстрілюють і територію деокупованої Херсонщини. Наприклад, вчора росіяни з танків обстріляли село Республіканець. Унаслідок атаки загинув чоловік, його дружина перебуває у реанімації.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про військові злочини Росії щодо Херсона після деокупації.
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