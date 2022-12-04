Окупанти обстріляли Херсон: відомо перші деталі (відео)

Російські війська вдень 4 грудня обстріляли Таврійський мікрорайон нещодавно звільненого українського Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Відомо, що окупанти поцілили у багатоповерхівку. У результаті ворожого обстрілу пошкоджено стіни, вікна та газопровід.

На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає.

"Після обіду рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок, пошкоджено стіни, вікна та газопровід", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня голова МЗС країни-агресорки Росії Сергій Лавров публічно підтвердив, що російські війська бомблять місто Херсон.

"У нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били і так били, що вони звідти втекли", — заявив Лавров, традиційно кремлівській пропаганді натякнувши, що вважає український Херсон "своєю територією".

Слід наголосити, що після деокупації частини Херсонської області й обласного центру, російські окупанти тероризують місцевих жителів. Про злочини Росії у звільненому місті, які країна-агресорка там чинить після деокупації, читайте в матеріалі.

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