Окупанти обстріляли Херсон: відомо перші деталі (відео)

Росіяни атакували місто в неділю після обіду.
Російські війська вдень 4 грудня обстріляли Таврійський мікрорайон нещодавно звільненого українського Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Відомо, що окупанти поцілили у багатоповерхівку. У результаті ворожого обстрілу пошкоджено стіни, вікна та газопровід.
На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає.
"Після обіду рашисти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок, пошкоджено стіни, вікна та газопровід", - йдеться в його повідомленні.
Нагадаємо, 1 грудня голова МЗС країни-агресорки Росії Сергій Лавров публічно підтвердив, що російські війська бомблять місто Херсон.
"У нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били і так били, що вони звідти втекли", — заявив Лавров, традиційно кремлівській пропаганді натякнувши, що вважає український Херсон "своєю територією".
Слід наголосити, що після деокупації частини Херсонської області й обласного центру, російські окупанти тероризують місцевих жителів. Про злочини Росії у звільненому місті, які країна-агресорка там чинить після деокупації, читайте в матеріалі.
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