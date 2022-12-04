Оккупанты обстреляли Херсон: известно первые детали (видео)

Российские войска днем 4 декабря обстреляли Таврический микрорайон недавно освобожденного украинского Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Известно, что оккупанты попали в многоэтажку. В результате вражеских обстрелов повреждены стены, окна и газопровод.

К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет.

"После обеда рашисты обстреляли Таврический микрорайон Херсона. Вражеские снаряды попали в многокваренный дом, повреждены стены, окна и газопровод", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров публично подтвердил, что российские войска бомбят город Херсон.

"У нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били и так били, что они оттуда убежали", — заявил Лавров, традиционно кремлевской пропаганде намекнув, что считает украинский Херсон "своей территорией".

Следует отметить, что после деоккупации части Херсонской области и областного центра российские оккупанты терроризируют местных жителей. О преступлениях России в освободившемся городе, которые страна-агрессор там совершает после деоккупации, читайте в материале.

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