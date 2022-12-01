У Путина признали, что бомбят Херсон: как оправдываются в этот раз

Лавров также снова признал удары оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины.

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров публично подтвердил, что российские войска бомбят город Херсон после его освобождения с оккупации 11 ноября.

Заявление Лавров распространяют пропагандистские росСМИ.

Лавров сравнил Херсон и Сталинград, когда его спросили, зачем российская армия обстреливает инфраструктуру в городе:

"У нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били и так били, что они оттуда убежали", — заявил Лавров, традиционно кремлевской пропаганде намекнув, что считает украинский Херсон "своей территорией".

Кроме того, Лавров снова признал удары оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины. По словам представителя страны оккупанта, обстреливает РФ, чтобы "не позволить накачивать Украину смертоносным оружием".

Заметим, что, несмотря на лживые оправдания Лаврова, оккупанты бьют в Херсоне именно по гражданским, среди которых почти ежедневно есть погибшие или раненые. О преступлениях России в освободившемся городе, которые страна-агрессор там совершает после деоккупации, читайте в материале.

Освобождение Херсона

Украинские силы освободили Херсон из российской оккупации 11.11. 2022. Город находился в российской оккупации от 2 марта. Кроме Херсона, уволен также ряд других населенных пунктов области.

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После того, как украинские войска совершили успешные операции, россиянам пришлось убегать, но теперь они регулярно обстреливают Херсон.

Так, 25 ноября войска РФ обстреляли Херсонскую область 39 раз. В результате двое гражданских погибли, еще 10 — ранены.

27 ноября российские войска нанесли удар по линиям электропередач в Херсоне, питающим недавно освобожденный областной центр. Украинским энергетикам за менее чем полчаса удалось починить поврежденные электросети. Электроэнергию в дома жителей Херсона вернули.

За 30 ноября российские оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонщины, в результате чего погиб один гражданский человек.

В тот же день россияне обстреляли в Херсоне больницу и жилые дома.

Во вражеский огонь попал также художественный музей имени Алексея Шовкуненко.

1 декабря в Херсоне из-за мощных обстрелов российских оккупантов исчезло напряжение в электросетях.

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