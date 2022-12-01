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Херсон из-за мощных обстрелов россиян остался без света

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
1494
Время на прочтение
1 мин
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Херсон из-за мощных обстрелов россиян остался без света

Обстрел Херсонщины / Фото: ГУ Национальной полиции в Херсонской области

РФ не перестает атаковать город.

В Херсоне из-за мощных обстрелов российских оккупантов исчезло напряжение в электросетях.

Об этом утром 1 декабря сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками. "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы", — написал он.

По сообщениям местных жителей, РФ била по городу и области почти всю ночь.

Стоит отметить, что по состоянию на 30 ноября Херсон был обеспечен электропитанием уже на 65%.

Напомним, ВСУ осовбодили Херсон 11 ноября. С тех пор город стал понемногу оживать, а враг, отойдя на левый берег Днепра, усилил обстрелы Херсона, от которых постоянно гибнут мирные люди. Так, только за последние дни россияне попали в городе в дома, больницы и даже музей.

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Дата публикации
Просмотры
1494
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