Херсон из-за мощных обстрелов россиян остался без света

В Херсоне из-за мощных обстрелов российских оккупантов исчезло напряжение в электросетях.

Об этом утром 1 декабря сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками. "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы", — написал он.

По сообщениям местных жителей, РФ била по городу и области почти всю ночь.

Стоит отметить, что по состоянию на 30 ноября Херсон был обеспечен электропитанием уже на 65%.

Напомним, ВСУ осовбодили Херсон 11 ноября. С тех пор город стал понемногу оживать, а враг, отойдя на левый берег Днепра, усилил обстрелы Херсона, от которых постоянно гибнут мирные люди. Так, только за последние дни россияне попали в городе в дома, больницы и даже музей.

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