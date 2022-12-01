Херсон через потужні обстріли росіян залишився без світла

РФ не припиняє атакувати місто.
У Херсоні через потужні обстріли російських окупантів зникла напруга у електромережах.
Про це вранці 1 грудня повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками. "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми", - написав він.
За повідомленнями місцевих жителів, РФ гатила по місту та області майже цілу ніч.
Варто зазначити, що станом на 30 листопада Херсон був забезпечений електроживленням вже на 65%.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. З того часу місто почало потроху оживати, а ворог, відійшовши на лівий берег Дніпра, посилив обстріли Херсона від яких постійно гинуть мирні люди. Так, тільки за останні дні, росіяни поцілили у місті у будинки, лікарні та навіть музей.
Читайте також:
- Росія завдала удару по обласній лікарні Херсона – ОП
- Окупанти звозять ОМОН на окуповані території для проведення мобілізації
- "Місто є вразливим": у розвідці Британії розповіли, як окупанти тероризують Херсон після відступу