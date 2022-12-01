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Херсон через потужні обстріли росіян залишився без світла

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
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21
Час на прочитання
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Херсон через потужні обстріли росіян залишився без світла

Обстріл Херсонщини / Фото: ГУ Національної поліції в Херсонській області

РФ не припиняє атакувати місто.

У Херсоні через потужні обстріли російських окупантів зникла напруга у електромережах.

Про це вранці 1 грудня повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками. "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми", - написав він.

За повідомленнями місцевих жителів, РФ гатила по місту та області майже цілу ніч. 

Варто зазначити, що станом на 30 листопада  Херсон був забезпечений електроживленням вже на 65%.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. З того часу місто почало потроху оживати, а ворог, відійшовши на лівий берег Дніпра, посилив обстріли Херсона від яких постійно гинуть мирні люди. Так, тільки за останні дні, росіяни поцілили у місті у будинки, лікарні та навіть музей.

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Дата публікації
Перегляди
21
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