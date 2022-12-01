На Херсонщині окупанти викрали та морили голодом 14-річного підлітка

Зі звільненням від окупантів нових населених пунктів відкривається все більше правди про їхні злочини.

Російські окупанти викрали та морили голодом підлітка на Херсонщині. Підлітку вдалося врятуватися і розповісти про пережите.

Про це йдеться в матеріалі "Медійної ініціативи за права людини".

14-ррічний Віталій Мухарський родом з Киселівки на Херсонщині, яка була окупована протягом 8 місяців. 10 вересня Віталій та його 27-річний дядько Олексій йшли селом. Дядько запропонував хлопчику піти і подивитися на військову техніку окупантів. Коли підійшли, Олексій зробив кілька фото. В цей момент неподалік їхав "Бобік" з російськими вояками. Вони побачили процес фотографування техніки і зупинилися. Окупантів було четверо.

"Підійшли і кажуть: “Ви фотографуєте нашу техніку, значить, здаєте позиції. Зав’язали нам руки, досить туго, і силою закинули в машину",_ розповідає Віталік.

Хлопців повезли до Херсону. Дорогою окупанти з ними не говорили, сказали лише, що їх повезуть до ФСБ. По приїзду дядька з племінником розділили. 14-річного підлітка завели до підвального приміщення, де вже перебували з десяток затриманих людей.

Згодом батьки хлопчика з’ясували, що їхнього сина тримали в приміщенні апеляційного суду в Херсоні. Викрали хлопця у футболці, легкій кофтинці і штанах, тож він постійно мерз, сидячи в підвалі.

Віталій був наймолодшим в’язнем. Найстаршому чоловікові з затриманих за 60 років. Він був учасником АТО, за що його й затримали. Був також серед затриманих і хлопець, у якого знайшли зброю. Людей періодично забирали на допити, які проходили на 3-му поверсі. Там їх катували і змушували проходити детектор брехні. Поверталися вони з сильними побиттями.

Перші чотири дні Віталія майже не годували. Росіяни приносили їжу лише для двох людей. Ті з хлопчиком ділилися, але навіть їхні порції були мізерні.

"На п’ятий день мені дали дві ложки гречки і дві ложки макаронів. Годували один раз на день", — пригадує Віталій.

Потім по нього прийшли двоє людей в цивільному. Хлопчика вивели на вулицю в парк неподалік. Там його почали допитувати про світлини і кому він їх передавав. Після допиту його знову повернули в приміщення суду, а на сьомий день перевели до іншої кімнати, яка була схожа на архів. Полонені спали на підлозі. Разом з Віталіком був 30-річний херсонець Толік, у якого знайшли зброю.

Весь цей час Віталій не знав нічого про свого дядька: де він та що з ним. Час від часу до хлопця заходив військовий у масці з позивним Лобан. Казав, що хоче відпустити його. Мовляв, знає, що малий не винен. Але не міг, бо не дозволяло керівництво.

22 вересня до кімнати знову зайшли росіяни. Сказали, що відпустять хлопця. Тоді Віталію вдалося врятувати свого нового товариша Толіка — хлопець умовив росіян відпустити і його. Усіх трьох: Віталія, його дядька Олексія і Толіка відвезли до залізничного вокзалу.

Весь цей час батьки Віталіка його розшукували, але жодного результату це не дало.

Батько хлопчика знайшов найактивнішого з-поміж російських військових, які дислокувалися в Киселівці. Він мав позивний Повар.

"Я до нього підійшов і кажу: “У мене жінки (мама та бабуся Віталія) з розуму сходять — не їдять і не сплять. Допоможи знайти хлопців", — розповідає батько Віталіка Олег.

За кілька днів він зустрів Повара разом із кадирівцем. Останній покликав Олега та сказав: "Від твоїх відповідей залежатиме доля хлопців". Просто біля магазину, де чоловік зустрів росіян, вони влаштували йому допит.

Окупант, як виявилося, знав про Олега все, навіть ім'я його матері. Він почав ставити багато питань, запитутвав, на які телефони хлопці фотографували техніку, їхні номери телефонів, чого вони туди пішли.

Після допиту "кадирівець" резюмував: "Віталія, можливо, відпустимо, а старший сидітиме".

На щастя, каже Олег, за два дні відпустили обох.

Батько Віталія уточнює, що правоохоронці свідчень у нього чи його сина не брали. Натомість, підкреслює що хоче, аби слідство встановило відповідальних за страждання сина.

Нагадаємо, що на Херсонщині у селі Львівські Отруби знайшли тіла вбитих окупантами сина та матері. Їх розстріляли пострілами в голову з автоматів. Відомо, що свого часу жінка всиновила сина, коли він був ще дитиною.

Читайте також: