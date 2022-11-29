Росія завдала удару по обласній лікарні Херсона – ОП

Російські окупанти, у вівторок, 29 листопада, завдали удар по обласній клінічній лікарні у Херсоні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 листопада, російська армія атакувала Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

Ситуація у Херсоні

Медзаклади в Миколаєві та Одесі приймають пацієнтів з Херсона. Через постійні російські обстріли з лікарень проводять евакуацію пацієнтів.

Російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон, який нещодавно залишили. За даними міської влади, на території Херсонської територіальної громади лише за останні п'ять днів, від 20-24 листопада, зафіксовано 63 обстріли. За цей час загинули вже 15 людей, поранені – десятки херсонців.

Читайте також: