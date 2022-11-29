Росія завдала удару по обласній лікарні Херсона – ОП

Російські загарбники продовжують обстрілювати нещодавно звільнений Херсон.
Російські окупанти, у вівторок, 29 листопада, завдали удар по обласній клінічній лікарні у Херсоні.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 листопада, російська армія атакувала Лиман у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.
Ситуація у Херсоні
Медзаклади в Миколаєві та Одесі приймають пацієнтів з Херсона. Через постійні російські обстріли з лікарень проводять евакуацію пацієнтів.
Російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон, який нещодавно залишили. За даними міської влади, на території Херсонської територіальної громади лише за останні п'ять днів, від 20-24 листопада, зафіксовано 63 обстріли. За цей час загинули вже 15 людей, поранені – десятки херсонців.
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