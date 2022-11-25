З лікарень Херсона евакуюють пацієнтів через постійні російські обстріли

Медзаклади в Миколаєві та Одесі приймають пацієнтів з Херсона.

Через постійні російські обстріли з лікарень Херсона проводять евакуацію пацієнтів.

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



"Дітей, що проходили лікування у Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть всю необхідну медичну допомогу", - поінформував він.

Також з міста евакуювали пацієнтів Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги. 100 людей лікуватимуться у Одесі, допоки в Херсоні повторюватимуться ворожі удари.



"Нагадую, всі мешканці Херсонщини, котрі бажають евакуюватися до більш безпечних областей України, можуть звертатися у Херсонську ОВА", - зазначив Янушевич.

Обстріл Херсона

Російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон, який нещодавно залишили. За даними міської влади, на території Херсонської територіальної громади лише за останні п'ять днів, від 20-24 листопада, зафіксовано 63 обстріли. За цей час загинули вже 15 людей, поранені - десятки херсонців.

Також військові РФ обстріляли Зеленівку, Чорнобаївку та Степанівку та Берислав.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

Вибухи в Херсоні пролунали і сьогодні, 25 листопада.

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