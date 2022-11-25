У Херсоні повідомляють про вибухи

Сьогодні, 25 листопада, в деокупованому Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Повідомлення про звуки вибухів з'явилися у соцмережах приблизно о 12:13 год. Згодом у місті знову пролунали вибухи. У регіоні не оголошена повітряна тривога.

Наразі інформація від місцевої влади про вибухи не надходила.

Обстріл Херсона

Російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон, який нещодавно залишили. За даними міської влади, на території Херсонської територіальної громади лише за останні п'ять днів, від 20-24 листопада, зафіксовано 63 обстріли. За цей час загинули вже 15 людей, поранені - десятки херсонців.

Також військові РФ обстріляли Зеленівку, Чорнобаївку та Степанівку та Берислав.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

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