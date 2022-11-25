Росія нещадно обстрілює Херсон: 15 загиблих за останні дні

Російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон, який нещодавно залишили. За даними міської влади, на території Херсонської територіальної громади лише за останні п'ять днів (20-24 листопада) зафіксовано 63 обстріли.

За цей час загинуло вже 15 людей, поранені - десятки херсонців.

Зокрема, 24 листопада, російська армія 49 разів обстріляла Херсонщину, загинули 10 жителів Херсонщини, ще 54 людини отримали поранення. Як повідомив очільник області Ярослав Янушевич, останній обстріл стався близько 17:00, коли російські військові з артилерії та РСЗВ накрили вогнем житловий район.

Загорілася багатоповерхівка. Снаряди влучили у дитячий майданчик. 24 листопада внаслідок обстрілу російськими військами отримав поранення 11-річний хлопчик, а внаслідок обстрілу міста Берислав Херсонської області — 16-річна дівчинка.

Росіяни поцілили у місті у дитячий садок, пункт обігріву, багатоповерхівки й у приватні будинки. Також військові РФ обстріляли Зеленівку, Чорнобаївку та Степанівку та Берислав.

Керівниця міської військової адміністрації Галина Лугова закликала жителів Херсонщини виїжджати з області через обстріли.

Фото: ТСН.ua

Після звільнення Херсона російські війська регулярно обстрілюють місто. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 21 листопада закликала жителів Херсону евакуюватися з міста на період зими.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

Наразі у місті немає світла, тепла, води. Багато будинків заміновано. До міста завозять гуманітарну допомогу і відновили залізничне сполучення.

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