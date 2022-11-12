"Мрії Путіна стали пилом": що світові ЗМІ писали про звільнення Херсона

Українська армія зайшла до Херсона після того, як Росія заявила, що всі її військові залишили обласний центр і переправились на східний берег Дніпра.

Описуючи звільнення Херсонщини, західні ЗМІ називають втечу росіян ганебною і пророкують президенту Росії Володимиру Путіну швидке відсторонення від влади, яке фактично зародилося ще до відступу з Херсона. Події останніх дев'яти місяців можуть змінити те, як президента сприймають вдома: не стільки російська громадськість, скільки - російська еліта, люди навколо нього, люди при владі.

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Відступ із Херсона та інших районів на західному березі Дніпра зруйнував би надії Росії продовжити наступ на Миколаїв та Одесу, щоб відрізати вихід України до Чорного моря, стверджують журналісти видання ABC News.

"Херсон – це ключ до Півдня України, а мрії Кремля стали пилом", - пише видання.

Reuters пише, що російський міністр оборони Сергій Шойгу бадьоро звітує, що "все йде за планом" і війська РФ уже здійснили стратегічний маневр із від’ємним наступом на лівий берег Дніпра.

Журналісти видання вражені успіхами ЗСУ, особливо, якщо зважити на те, що міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню говорив, що відвід такої кількості ворожих військ розтягнеться в часі приблизно на тиждень. А високопоставлений генерал США взагалі говорив про кілька тижнів.

Видання NBC називає відступ росіян ганебним. Видання підтверджує, що місцеве населення радісно вітає українських військових.

"Відхід через річку Дніпро, яка розділяє регіон, знаменує собою одну з найбільших невдач для російського президента Володимира Путіна, який відмовився від найбільшої нагороди у війні, яку він розпочав майже дев’ять місяців тому", — пише видання.

Кореспондент видання SKYNews Алекс Россі каже, що ситуація нестабільна, але ЗСУ стрімко просуваються. Він стверджує, що бачив боєприпаси та сухпайки росіян, які ті залишили у місті. За його словами, херсонці перебувають в ейфорії.

Politico пише, що з військової точки зору росіяни не мали виходу і змушені були відступати. Але з політичних міркувань - це величезний програш Путіна. Військові аналітики видання впевнені, що це ще більше підірве бойовий дух росіян і навпаки, зміцнить впевненість у своїх силах в українців.

Кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер зазначає, що російські війська наразі глибоко окопалися на протилежному березі Дніпра. На його думку, це може означати, що Херсон може чекати на таку кількість обстрілів з артилерії та дронів, яку Росія зможе отримати через свій ланцюг постачання.

Але якщо вихід Росії з Херсона є настільки серйозною невдачею для Москви, як здається, то є два шляхи розвитку подій, припускає Гарднер.

"Це потенційно може змусити мудріші голови в Кремлі шукати прагматичний вихід із цієї трясовини, в яку вони потрапили. Або, якщо судити з недавньої історії, це може спонукати розгніваного та розчарованого президента Путіна знову покарати українців низкою болючих ударів", - вважає кореспондент ВВС.

Як пише FT, відвоювання Херсона дасть Києву важіль впливу для збільшення постачання зброї та боєприпасів, а також фінансової підтримки.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) визнав, що російські війська, ймовірно, відступали з Херсона у відносно хорошому порядку, а українські війська досягли на цьому напрямі очікуваних успіхів, не розгромивши при цьому супротивника, як це було на Харківщині.

"Битва за Херсон не закінчена, але російські війська увійшли до її нової фази і віддають пріоритет відступу своїх військ через річку зі збереженням боєздатності та затримки українських військ, але не намагаються зупинити український наступ повністю", - йдеться в огляді ISW.

Звільнення Херсонщини

Херсон був звільнений українськими військовослужбовцями 11 листопада. Військова розвідка України, повідомляючи про деокупацію обласного центру, попереджала, що всі шляхи відступу військ РФ перебувають під вогневим контролем ЗСУ. ГУР Міноборони також закликало окупантів, які не встигли передислокуватися на лівий берег Дніпра, здатися в полон задля збереження життя.

Масштабне відведення ЗС РФ із Херсона окремо коментували в Кремлі. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що влада не вважає принизливою передислокацію окупаційних військ на лівий берег Дніпра.

Реакція світу на повернення Херсона під синьо-жовтий прапор

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