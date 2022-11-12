ЗСУ швидко завершать визволення Херсонської області - ISW

В Інституті вивчення війни вважають, що російські військові більше не мають можливості утримувати правий берег Дніпра.

Про це йдеться у звіті ISW, який опублікували сьогодні, 12 листопада.

У повідомленні йдеться, що на захід від Дніпра все ще залишається кілька російських військ. Передбачається, що частина військовослужбовців РФ може залишитися на правому березі, щоб вести партизанську діяльність.

За даними аналітиків, виведення армії Російської Федерації із західної частини Херсонської області тривало близько трьох днів. В результаті через Дніпро було переправлено близько 20 тисяч російських військових та 3500 одиниць військової техніки.

"Українські сили швидко завершать звільнення будь-яких районів, які ще не підконтрольні їм", — вважають аналітики.

Експерти звертають увагу на те, що окупанти активно готують кілька ліній оборони на лівому березі Дніпра. На їхню думку, найближчим часом армія РФ буде зайнята зміцненням своїх позицій на півдні.

На думку аналітиків, українські війська поступово завершують окупацію на півдні.

Звільнення Херсонщини

Нагадаємо, що ЗСУ закликали українців поки не повертатися до Херсонської області через високу ймовірність обстрілів. Зазначається, що окупанти зайняли лівий берег Дніпра, звідки обстрілюють громадянську інфраструктуру України

11 листопада ЗСУ звільнили Херсон. Президент України Володимир Зеленський назвав 11 листопада історичним днем, днем повернення Херсона.

"Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялися від України. Надія на Україну завжди виправдовується — і Україна завжди повертає своє", — зазначив президент.

Щодо реакції Росії на звільнення міста, то заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв почав заспокоювати росіян та озвучувати свої ілюзії про те, що всі захоплені території в результаті будуть російськими.

Гарячі новини з Херсона зачистка міста, сюрпризи від орків та настрої населення.

Читайте також: