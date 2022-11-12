Шольц проти переговорів України з Росією на умовах Кремля

Канцлер Німеччини наголосив, що саме Володимир Путін зробив все для того, аби переговори стали неможливими.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз неможливо завершити дипломатичним шляхом та переговорами війну, яку Росія розв'язала проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню RND, пише УНІАН.

Шольц наголосив, що саме Росія перешкоджає цьому процесу, а Україна не повинна йти на поступки росіянам.

"Цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, Путін, насамперед, завадив усьому, що раніше відбувалося у плані переговорів", – сказав канцлер ФРН..

Шольц наголосив, що диктатори повинні зрозуміти, що не можна захоплювати території незалежних країн.

"Передусім Росія повинна усвідомити, що ідея диктаторського світу не спрацює і що не можна просто пройтися фломастером по території і сказати, що це тепер моє. Тому диктаторського світу не буде, має бути інше розуміння".

Переговори РФ та України

У перші місяці війни російська та українська делегації проводили декілька раундів переговорів про можливе припинення російської агресії, однак ці зустрічі не принесли результатів.

У листопаді президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з РФ за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.

Педставниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявли, що РФ готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

Експерти кажуть, що переговори необхідні Москві, щоб домогтися припинення вогню і протягом цього часу назбирати сили для нового наступу.

Зокрема, політичний експерт Станіслав Желіховський вважає, що початок переговорів неможливий, допоки в конституції РФ українські території є частиною країни-агресорки.

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