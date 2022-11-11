Україна не говоритиме з Росією: експерт пояснив, що треба для старту діалогу

Україна в найближчому майбутньому не погодиться на переговори з Росією. Початок перемовин неможливий, допоки в конституції РФ українські території є складовою країни-агресорки.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів політичний експерт Станіслав Желіховський.

"В найближчому майбутньому я не спостерігаю те, що Україна воліє до переговорів із цим світовим розбійником. Звичайно, Росія буде намагатися тиснути, вона підходитиме і з того, і з іншого боку, щоби всадити за цей стіл. Також вона буде намовляти й інших світових лідерів для того, щоб вони це зробили. Для неї один з таких непоганих шансів – це саміт "Групи двадцяти" в Індонезії, де російська делегація спробує через різні країни, зокрема Туреччину, вплинути на рішення України. Але це все будуть лише хитрощі для того, щоб зробити тактичну паузу і піти далі потім у новий наступ на Українську державу. Тому що підкорення України є ідеєю-фікс Володимира Путіна", – пояснив експерт.

На його думку, Україна сяде за стіл переговорів з Росією лише після виключення з конституції країни-агресорки українських областей та Криму.

"Я думаю, що Україна надалі стоятиме на своєму і може сісти за стіл переговорів лише в тому випадку, коли Росія дійсно захоче цього. А захоче вона, якщо знову збереться двопалатний парламент Росії і з тіла конституції заберуть вже не тільки ті чотири області, а й всі регіони (України – ред.), включно з Кримом. Тобто – вона вже на законодавчому рівні відмовиться від претензій на Україну. Потім, коли вони вже виведуть остаточно з окупованих територій свої війська, і Росія дійсно виявить бажання домовлятися не лише щодо деокупації, закінчення бойових дій включно з обстрілами територій, а й коли вона вже захоче виплачувати контрибуції, відновлювати об’єкти інфраструктури, які вона знищила, то тільки тоді я вбачаю, що можна сідати з Росією за стіл переговорів", – пояснив Желіховський.

"Путін сам себе загнав у цю і дипломатичну, і військову, і політичну пастку, коли провів ці незаконні референдуми. Саме вони унеможливили ці переговори. Зараз я не бачу, як можна домовлятися з ними, коли в законодавстві РФ ці регіони є складовою цієї країни. Це просто неможливо", – наголосив політичний експерт.

Переговори України з РФ

Росія вже тривалий час через різні політичні рупори заявляє про бажання перемовин з Україною. Експерти кажуть, що переговори необхідні Москві, щоб домогтися припинення вогню і протягом цього часу назбирати сил для нового наступу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з РФ за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.

Зеленський також сказав, що президент РФ Володимир Путін не втомився від війни і говорити про дипломатію цією країною зараз неможливо.

У США кажуть, що чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні. Водночас Вашингтон не тисне на Київ щодо перемовин.

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