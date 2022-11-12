Окупанти облаштовують оборонні рубежі на лівому березі Дніпра – ОК "Південь"

У звільнених населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи та закріплюються на знову зайнятих позиціях – зачищають території, у тому числі, вишукують перевдягнених окупантів, полишену ними техніку.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь".

"Противник облаштовує фортифікацію оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас здійснює вогневий вплив по позиціях Сил оборони та по щойно звільнених населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини. Не припиняє ведення повітряної розвідки з метою виявлення наших позицій та коректування вогню артилерії. Протягом ночі відмічено польоти близько півтора десятки безпілотних шпигунів у Бериславському, Херсонському та Каховському районах Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Російські загарбники продовжують вести активну оборону по всій лінії зіткнення, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи різних калібрів та міномети.

Протягом ночі, артилерійським та мінометним вогнем противник накривав позиції підрозділів ЗСУ та територіальні громади, щойно звільнені від окупації на північному сході Бериславського району.

У складі ворожого флоту налічується 19 кораблів та катерів, у тому числі один ракетоносій в готовності до залпу вісьмома "Калібрами". Усі вони маневрують вздовж узбережжя Криму.

"Загроза завдання ударів із застосуванням високоточної зброї повітряного, морського базування та із суходолу, залишається надзвичайно високою. Імовірність атак на об’єкти критичної інфраструктури із застосуванням дронів-камікадзе також існує", - йдеться у повідомленні.

Деокупація населених пунктів України

Станом на 12 листопада Збройні сили України звільнили від окупантів уже 11 населених пунктів Луганської області. В окупованих населених пунктах, розташованих по лінії фронту, окупанти виганяють місцевих жителів з будинків і заселяють бойовиків.

ЗСУ 11 листопада звільнили від російських загарбників Херсон. Російська армія під час втечі з Херсона на лівий берег Дніпра зруйнувала щонайменше сім важливих мостів на території області.

Україна також почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю.

Читайте також: