Сили оборони звільнили вже 11 населених пунктів Луганщини

Українські військові звільнили від окупантів уже 11 населених пунктів Луганської області.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Він також описав ситуацію в області.

"Просування ЗСУ є, але не таке стрімке, як десь в інших областях. Російські окупаційні війська, на жаль, встигли потужно підготуватися, вони постійно стягують резерви, техніку, будують і надалі оборонні споруди. І все мінують навкруги", ­– розповів Гайдай.

"Тож поки що деокуповано 11 населених пунктів на сьогодні. Це невеличкі села. Але для на все одно це величезне досягнення, тому що деокупація вже почалася", – наголосив очільник області.

Він також повідомив, що в окупованих населених пунктах, розташованих по лінії фронту, окупанти виганяють місцевих жителів з будинків і заселяють бойовиків.

"Це, скоріш за все, робиться для того, щоб ніхто з місцевих не міг десь надати координати казарм чи розташування складів, можливо, там, де техніка стоїть. Тому іноді з маленьких сіл повністю всіх людей виганяють. Бойовиків особливо не цікавить, куди саме люди підуть", – розповів голова ОВА.