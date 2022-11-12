У Херсоні розпочнуть роботи з відновлення електропостачання

"Херсонобленерго" розпочинає роботи з відновлення електропостачання у місті.

Фахівці "Херсонобленерго" розпочнуть процес відновлення постачання електроенергії до звільненого Херсона.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми повертаємо електроенергію до кожного населеного пункту Херсонщини одразу після звільнення та отримання обов’язкового дозволу військових. На черзі – наш Херсон!" - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що інфраструктура регіону зазнала суттєвих пошкоджень, і роботи з оперативного відновлення енергопостачання на звільнених територіях Херсонської області дуже багато.

Звільнення Херсона

Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада.

12 листопада окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Херсонщини заявила про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська.

Збройні сили України продовжують просуватися та закріплюватися на позиціях у Херсонській області.

У Херсоні відновили мовлення українського телебачення та радіо.

У місті також розпочали роботу представники Нацполіції – наразі у Херсоні працює 200 поліцейських.

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