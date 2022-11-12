Під час втечі з Херсона росіяни зруйнували щонайменше сім мостів - CNN

Російська армія під час втечі з Херсона на лівий берез Дніпра зруйнувала щонайменше сім важливих мостів на території області.

Про це повідомляє видання CNN.

Журналісти проаналізували супутникові знімки компанії Maxar Technologies. Слід зауважити, що чотири з семи пошкоджених переправ - через Дніпро.

Руйнувань зазнали автомобільний та залізничний Антонівські мости поблизу Херсона. До слова, напередодні відповідні фото та відео облетіли Мережу.

Окупанти також пошкодили автомобільну і залізничну переправи над дамбою Каховської ГЕС, що в районі Нової Каховки. Згідно із супутниковими знімками, вода витікає з трьох шлюзів на критичній дамбі, яка перетинає річку. Видання пише, що місцеві Telegram-канали повідомляли увечері 10 листопада про звуки вибухів навколо дамби.

Втеча "другої армії світу" з Херсона

Російське Міноборони 9 листопада заявило, що вирішило відвести свою армію з Херсона. Вже 11 листопада у Москві прозвітували про успіхи. Мовляв, без втрат відійшли на "заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції".

Втім, у розвідці Великї Британії повідомляють, що РФ готувалася до втечі з міста кілька тижнів - ще від 22 жовтня. Тоді "влада" регіону закликала мирних жителів "евакуюватися".

Тим часом в адмінстрації диктатора Володимира Путіна Херсон досі вважають російським. Аргументують це тим, що статус окупованого регіону "закріплений". Тому, кажуть в Кремлі, "немає і не може бути жодних змін".

Тим часом окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Херсонщини заявила про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська. Мовляв, там зосереджено всі основні органи влади.

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