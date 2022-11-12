Во время бегства из Херсона россияне разрушили минимум семь мостов — CNN

Российская армия во время бегства из Херсона на левый берез Днепра разрушила не менее семи важных мостов на территории области.

Об этом сообщает издание CNN.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки компании Maxar Technologies. Следует заметить, что четыре из семи поврежденных переправ – через Днепр.

Разрушения подверглись автомобильному и железнодорожному Антоновским мостам вблизи Херсона. К слову, накануне соответствующие фото и видео облетели Сеть.

Оккупанты также повредили автомобильную и железнодорожную переправы над дамбой Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Согласно спутниковым снимкам, вода вытекает из трех шлюзов на критической дамбе, пересекающей реку. Издание пишет, что местные Telegram-каналы сообщали вечером 10 ноября о звуках взрывов вокруг дамбы.

Бегство "второй армии мира" из Херсона

Российское Минобороны 9 ноября заявило, что решило увести свою армию из Херсона. Уже 11 ноября в Москве отчитались об успехах. Мол, без потерь отошли на заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции.

Впрочем, в разведке Великобритании сообщают, что РФ готовилась к бегству из города несколько недель – еще с 22 октября. Тогда "власть" региона призвала мирных жителей "эвакуироваться".

Между тем, в админстрации диктатора Владимира Путина Херсон до сих пор считают российским. Аргументируют это тем, что статус оккупированного региона "закреплен". Поэтому, говорят в Кремле, "нет и не может быть никаких перемен".

Тем временем оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонщины заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ. Мол, там сосредоточены все основные органы власти.

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