Як звільнення Херсона вплине на події на фронті – пояснення експерта

Після звільнення українськими військовими Херсона, Росія зазнала неабияких репутаційних втрат, оскільки Херсон – єдиний обласний центр, який вдалось захопити окупантам на початку повномасштабної війни.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами Коваленка,звільнення Херсона має тактичне та стратегічне значення, оскільки тепер загарбники фактично повністю втрачають контроль над правобережжям.

Вороже угруповання, яке зараз буде перебувати саме на лівому березі фактично заблоковано та не має можливості здійснювати якісь дії в напрямку Миколаєва, Кривого Рогу та Запоріжжя як це було.

"Фактично перебування на правому березі надавало їм можливість створювати загрозу підготовки наступу в напрямку одного з цих міст для подальшої окупації території України", - пояснив експерт.

Окупанти використовували територію правобережжя як Білорусь, тобто мали там угруповання, яке постійно створювало імітацію загрози нового вторгнення.

"Зараз цей ресурс можна буде використати на інших напрямках, що значно прискорить деокупацію інших локацій та територій України. А правобережжя буде таким собі бастіоном, який не буде надавати можливості росіянам навіть уявляти собі якийсь реванш чи контрнаступ", - зазначив військово-політичний оглядач.

Звільнення Херсона

Українські військові ЗСУ 11 листопада звільнили Херсон, який від початку повномасштабного вторгнення був під окупацією Росії.

12 листопада окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Херсонської області заявила про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська.

У Херсонській області Збройні сили України продовжують просуватися та закріплюватися на позиціях. На правому березі Дніпра залишається чимало росіян. Таким чином ЗСУ поповнюють обмінний фонд і "російський ленд-ліз".

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький оцінив, що більша частина російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

Читайте також: