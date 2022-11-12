Как освобождение Херсона повлияет на события на фронте – объяснение эксперта

После освобождения украинскими военными Херсона Россия понесла большие репутационные потери, поскольку Херсон – единственный областной центр, который удалось захватить оккупантам в начале полномасштабной войны.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам Коваленко, освобождение Херсона имеет тактическое и стратегическое значение, поскольку теперь захватчики фактически полностью теряют контроль над правобережьем.

Вражеская группировка, которая сейчас будет находиться именно на левом берегу, фактически заблокирована и не имеет возможности совершать какие-либо действия в направлении Николаева, Кривого Рога и Запорожья.

"Фактически пребывание на правом берегу давало им возможность создавать угрозу подготовки наступления в направлении одного из этих городов для последующей оккупации территории Украины", – пояснил эксперт.

Оккупанты использовали территорию правобережья как Беларусь, то есть имели там группировку, которая постоянно создавала имитацию угрозы нового вторжения.

"Сейчас этот ресурс можно будет использовать на других направлениях, что значительно ускорит деоккупацию других локаций и территорий Украины. А правобережье будет таким бастионом, который не будет предоставлять возможности россиянам даже представлять себе какой-то реванш или контрнаступление", — отметил военно-политический обозреватель.

Освобождение Херсона

Украинские военные ВСУ 11 ноября освободили Херсон, который с начала полномасштабного вторжения был под оккупацией России.

12 ноября оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонской области заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ.

В Херсонской области вооруженные силы Украины продолжают продвигаться и закрепляться на позициях. На правом берегу Днепра остается немало россиян. Таким образом, ВСУ пополняют обменный фонд и "российский ленд-лиз".

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий оценил, что большая часть российских сил, дислоцированных на правом берегу, все еще там. Это сила, которая раньше оценивалась в 20 000 человек.

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