Подоляк: в Херсоне ненавидят "русский мир" как экспансию варварства и лжи

Планы РФ в Херсоне провалились, считает Подоляк.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "русский мир" ненавидят, и, чтобы это понять, можно сравнить, как в Херсоне встречают Вооруженные Силы Украины и как там протестовали в феврале, когда пришли российские захватчики.
Об этом он написал в Twitter.
"Русский мир" как экспансия варварской культуры, массовых убийств, ненависти и лжи – умер. Его ненавидят. Просто сравните, как в феврале 2022 года протестами "встречали" российских оккупантов — и как сейчас встречают ВСУ в Херсоне. Слова лишние. Все очень очевидно", — написал он.
Напомним, Херсон был освобожден украинскими военнослужащими 11 ноября. Город был временно оккупирован россиянами с марта 2022 года.
Военная разведка Украины, сообщая о деоккупации областного центра, предупреждала, что все пути отступления войск РФ находятся под огневым контролем ВСУ. ГУР Минобороны также призвало оккупантов, не успевших передислоцироваться на левый берег Днепра, сдаться в плен для сохранения жизни.
Убегая с правого берега Херсонщины, оккупанты взорвали все мосты через Днепр, котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне. Город россияне полностью обесточили. Военные зачищают Херсон от оккупантов и ищут коллаборантов.
В центре Херсона 11 ноября собрались люди, скандировавшие "Слава Украине", поздравляя украинских военных.
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