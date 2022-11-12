Подоляк: у Херсоні ненавидять "рускій мір" як експансію варварства та брехні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "рускій мір" ненавидять, і щоб це зрозуміти, можна порівняти, як у Херсоні зустрічають Збройні Сили України і як там протестували у лютому, коли прийшли російські загарбники.

Про це він написав у Тwitter.

"Рускій мір" як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні – помер. Його ненавидять. Просто порівняйте, як у лютому 2022 року протестами "зустрічали" російських окупантів – і як зараз зустрічають ЗСУ в Херсоні. Слова зайві. Все надто очевидно", - написав він.



Нагадаємо, Херсон був звільнений українськими військовослужбовцями 11 листопада. Місто було тимчасово окуповане росіянами від березня 2022 року.

Військова розвідка України, повідомляючи про деокупацію обласного центру, попереджала, що всі шляхи відступу військ РФ перебувають під вогневим контролем ЗСУ. ГУР Міноборони також закликало окупантів, які не встигли передислокуватися на лівий берег Дніпра, здатися в полон задля збереження життя.

Тікаючи з правого берега Херсонщини, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.

У центрі Херсона 11 листопада зібралися люди, які скандували "Слава Україні", вітаючи українських військових.

Гарячі новини з Херсона зачистка міста, сюрпризи від орків та настрої населення.

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